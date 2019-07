POL-SO: Welver - War ein Reh im Spiel?

Kreispolizeibehörde Soest

Ob ein Reh bei einem Motorradunfall eine Rolle spielte oder nicht, müssen nun die weiteren Ermittlungen im zuständigen Verkehrskommissariat ergeben. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Welver gab gegenüber der Polizei am Montagmorgen jedenfalls an, dass er gegen 7.40 Uhr von Borgeln die Straße Zum Hiltenkamp in Richtung Einecke gefahren sei. Plötzlich sei ein Reh von links aus dem Graben gesprungen und mit der linken Seite seines Motorrades kollidiert. Hierdurch habe der 21-Jährige sein Motorrad überbremst und sei zu Fall gekommen. Aufgrund der Spurenlage auf der Fahrbahn stutzten die Beamten und vermuten, dass der Motorradfahrer zu stark aus dem Kurvenbereich herausbeschleunigt haben könnte und hierdurch die Kontrolle über sein Bike verlor. Der leichtverletzte Welveraner wollte sich selbständig zu einem Arzt begeben. Der Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. (reh)

