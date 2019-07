Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Abbieger übersehen

Warstein (ots)

Ein 35-jähriger VW-Fahrer aus Warstein, befuhr am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, die Straße Lanfer in Richtung Belecke. Dort wollte er nach links auf das Tankstellen abbiegen. Eine 76-jährige Opel-Fahrerin aus Anröchte erkannte die Abbiegesituation zu spät und fuhr auf den Wagen des Warsteiners auf. Beide Fahrzeugführer wurden nach dem Unfall zur weiteren Untersuchung in das Warsteiner Krankenhaus gebracht. Dieses konnten sie anschließend wieder verlassen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B55 kurzzeitig komplett gesperrt. (reh)

