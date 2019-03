Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit knapp 1,6 Promille unterwegs

Meisenheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird ein PKW in der Saarstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Zur Abklärung und Beweissicherung wurde eine Blutprobe durchgeführt. Der 59Jährige muss nun längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten.

