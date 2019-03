Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannter beschädigt Briefkasten durch Fußtritt

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum vom 06.03.2019, 20:00 Uhr - 07.03.2019, 08:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter an einem Wohnhaus in der Dietzenstraße, Idar-Oberstein einen Briefkasten durch Fußtritte. Dem Eigentümer entstand ein Sachschaden in mittlerer zweistelliger Höhe.

Wer Hinweise auf den Täter geben kann wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 zu melden.

