POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Am Samstag den 16.03.2019 gegen 13:00 Uhr kam es auf der L352 zwischen Liebsthal und Quirnbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Touareg und einem Traktor. Die 41-jährige Geschädigte vernahm in einer Kurve, in welcher der Traktor ihr entgegenkam, einen Knall und konnte anschließend einen Sachschaden an ihrem Fahrzeug feststellen. Der Traktor entfernte sich nach dem Vorfall in Richtung Liebsthal. Vermutlich verlor der Traktor Ladung und verursachte so den Sachschaden an dem Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,-EUR. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.

