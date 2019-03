Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines Quads

Brücken(Pfalz) (ots)

In der Zeit zwischen Samstag den 16.03.2019, 22:30 Uhr und Sonntag 17.03.2019, 05:30 Uhr wurde in Brücken(Pfalz) in der Steinstraße ein rotes Quad der Marke Arctic Cat, welches vor dem Anwesen des 44-jährigen Geschädigten parkte, entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) oder an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).

