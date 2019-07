Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unter Drogeneinfluss ohne Führerschein

Lippstadt (ots)

Ein Zeuge meldete in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 1 Uhr, der Polizei den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt mit einem Kraftfahrzeugroller in Lippstadt. Im Bereich des Südertor-Park-Ost konnten die Beamten dann den 59-jährigen Fahrer aus Lippstadt antreffen. Zwar verlief ein Atemalkoholtest negativ, dafür aber ein Drogenvortest positiv. Der Fahrer gab zudem an, dass er seit acht Jahren das Fahrzeug ohne Führerschein fahren würde. Im Topcase seines Rollers wurden zudem noch Drogen aufgefunden. Da der Verdacht bestand, dass zudem noch sein Zweirad technisch verändert worden ist, um höhere Geschwindigkeiten zu erzielen, wurde dies, genauso wie die Betäubungsmittel, sichergestellt. Es folgte die obligatorische Fahrt zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus. Nun wird sich der Lippstädter noch hinreichend mit dieser nächtlichen Fahrt juristisch auseinandersetzen müssen. (reh)

