Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190510 - 518 Bundesautobahn 3: Festnahme nach Drogenfund

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Streife der Polizeiautobahnstation Frankfurt kontrollierte am Donnerstag, den 9. Mai 2019, gegen 13.35 Uhr, den Fahrer eines Pkw der Marke Renault auf dem Parkplatz Johannispfad, der Bundesautobahn 3, in Höhe Weilbach. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer, ein 24-jähriger Mann aus Bosnien-Herzegowina, unter Drogeneinfluss. Im Handschuhfach sowie einem weiteren Stauraum fanden sich rund 7.000 XTC-Tabletten, die sichergestellt wurden. Der 24-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen über die Herkunft der Rauschmittel dauern an.

