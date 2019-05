Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190510 - 516 Frankfurt-Bockenheim: Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag, den 9. Mai 2019, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 22.30 Uhr, in der Zeppelinallee in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Gewaltsam öffneten sie das Fenster zum Badezimmer und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Daraus entwendeten sie Schmuck, Bargeld, einen Laptop sowie zwei Kopfhörer im Gesamtwert von mehreren tausend EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75553111 zu wenden.

