Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190509 - 513 Frankfurt-Sachsenhausen: Hochwertiges Fahrzeug gestohlen

Frankfurt (ots)

(ne) Ein schwarzer BMW X5 xDrive35i ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von unbekannten Tätern aus dem Lerchesbergring gestohlen worden. Das Fahrzeug trägt das amtliche Kennzeichen F-S 9886.

Das Auto parkte am Straßenrand. Die Zeit des Diebstahls wird auf ca. 24:00 - 6:30 Uhr eingegrenzt. Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

