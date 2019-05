Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190508 - 510 Frankfurt-Oberrad: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(ne)Gestern Abend um 22:00 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus im Hansenweg zu einem Wohnungsbrand, bei dem der Besitzer der Wohnung verletzt wurde.

Die Wohnung eines 70-Jährigen im 2.OG des Hauses war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge im Schlafzimmer aus und breitete sich nach und nach aus. Schließlich wurden alle Räume auch durch die enorme Rußbildung stark in Mitleidenschaft gezogen. Zum Zeitpunkt des Geschehens befand sich der 70-Jährige und eine 29-jährige Frau in der Wohnung. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der 70-Jährige erlitt Brandverletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Brandwohnung ist im Gegensatz zu den anderen Wohnungen des Hauses nicht mehr bewohnbar. Die Summe des Gesamtschadens wird auf 250.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

