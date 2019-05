Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190508 - 507 Frankfurt-Höchst: Festnahme eines Tatverdächtigen - Nachtrag zu unserer Meldung: 37-jähriger Mann von Männergruppe zusammengeschlagen

Frankfurt (ots)

(ne) Wie bereits berichtet ist am Freitagabend ein 37-Jähriger in der Nähe des Justinusgärtchens zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt worden.

In diesem Zusammenhang wurde gestern Abend ein 21-jähriger Mann bei der Polizei vorstellig, um eine geständige Einlassung zur Tat zu machen. Nach erfolgter Vernehmung geht die Polizei von seiner Tatbeteiligung aus. Der 21-Jährige wurde festgenommen und soll heute im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern an.

