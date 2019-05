Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190507 - 505 Frankfurt-Seckbach: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 6. Mai 2019, gegen 23.05 Uhr, wurde der Frankfurter Feuerwehr durch einen Zeugen der Brand eines Pkw in der Arolser Straße gemeldet.

Dort brannte ein in Höhe der Hausnummer 8 abgestellter Toyota Auris im Frontbereich. Ein vor dem Auris geparkter BMW X5 war durch die Hitzeeinwirkung bereits in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

