POL-F: 190506 - 504 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Einbruch in Juweliergeschäft

(ne) Mehrere 10.000 Euro Stehlschaden haben unbekannte Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Juweliergeschäft in der Kaiserstraße verursacht.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Innenraum des Geschäftes. Hier öffneten sie einen Tresor und entwendeten hochwertigen Schmuck. Erst gegen Mittag bemerkte der Inhaber den Einbruch und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass mindestens zwei Täter am Werk gewesen sein müssen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges in dieser Nacht bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 069 - 755 52199 an die Polizei zu wenden.

