Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190505 - 501 Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall mit sechs Fahrzeugen

Frankfurt (ots)

(ne)Gestern Nachmittag um 14:00 Uhr kam es auf der BAB3 Richtung Würzburg zwischen dem Mönchhofdreieck und der Anschlussstelle Kelsterbach zu einem Auffahrunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen.

Der Fahrer eines Renault Megane war auf der mittleren Spur unterwegs und musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Der Fahrer eines nachfolgenden Hyundai i20 bemerkte dies zu spät und prallte in das Heck des Renault. Ein nachfolgender Opel Astra stieß daraufhin in das Heck des Hyundai. Dahinter folgten ein BMW 320 und ein VW Golf. Beide Fahrer kamen rechtzeitig zum Stehen. Doch der nun folgende Fahrer eines VW Polo reagierte zu spät und fuhr auf den VW Golf auf, dieser prallte dadurch in den BMW. Der VW Polo fing kurz nach dem Zusammenstoß Feuer, welches schließlich auf den VW Golf übergriff. Die Insassen konnten alle rechtzeitig die Autos verlassen. Beide Pkw brannten vollständig aus. Durch den Unfall wurden der Fahrer des VW Golfs, sowie die drei Mitfahrerinnen des VW Polos leicht verletzt. Im Zuge der Unfallmaßnahmen musste die BAB3 Richtung Würzburg für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden, was einen ehrblichen Rückstau auf der BAB 3 und der BAB 67 zur Folge hatte. Um 16:30 Uhr waren die Fahrbahnen dann wieder frei gegeben.

