Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190505 - 499 Frankfurt-Praunheim: Trickdiebe geben sich als Bücherinteressenten aus

Frankfurt (ots)

(ne)Wertvoller Goldschmuck ist die Beute zweier unbekannter Trickdiebe, die am Freitagabend einer 79-jährigen Seniorin aus der Bernadottestraße einen Besuch abstatteten, um angeblich ihre inserierten Bücher zu kaufen.

Die 79-Jährige hatte zuvor in einem Supermarkt ein Bücherinserat aufgehängt. Die beiden Täter, ein Mann und eine Frau, meldeten sich bei ihr und besuchten die Rentnerin dann kurze Zeit später, um angeblich die Bücher kaufen zu wollen. In der Wohnung angekommen, bat die 79-Jährige die Täter mit in den Keller zu kommen, da ihre Bücher dort verstaut sind. Die unbekannte Frau folgte der Seniorin, der Mann hingegen blieb in der Wohnung, da er wegen seiner kaputten Bandscheiben eh nicht schwer heben könne. Diese Wartezeit nutzte er natürlich aus und bediente sich am Wohnzimmerschrank. Als die 79-Jährige in ihre Wohnung zurückkehrte, erwischte sie den Täter beim "Durchsuchen". Sofort bot man der Seniorin einen 500Euro-Schein zum Bezahlen der Bücher an. Die 79-Jährige konnte aber nicht wechseln. Also legte der Täter ihr 40 Euro hin und das Pärchen verschwand eilig - ohne Bücher. Diese wollten die Täter angeblich ein anderes Mal abholen.

Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Mann: Ca. 45 Jahre alt, 180cm groß, kräftige Statur, südosteuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare, dunkler Bart, bekleidet mit einem beigen oder gelben Pullover und dunkler Jogginghose. Frau: Ca. 35 Jahre alt, 160-170cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, hübsches Aussehen, hellbraune Haare zum Pferdeschwanz gebunden, bekleidet mit einer hellen Jacke, einem Rock, Schuhen mit Blockabsätzen. Sie hatte eine große Handtasche dabei und sprach Deutsch mit Akzent.

