Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190507 - 506 Frankfurt-Nordend: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 6. Mai 2019, gegen 08.45 Uhr, ereignete sich in der Adickesallee, in Höhe der Hausnummer 51, ein Verkehrsunfall. Ein achtjähriges Mädchen hatte zu diesem Zeitpunkt den dortigen Fußgängerüberweg mit seinem Fahrrad überquert und war auf der Adickesallee, auf dem dortigen Radweg, in Richtung Miquelallee unterwegs. Hier kam dem Mädchen ein Radler entgegen, der mit ihr kollidierte und dann seine Fahrt, ohne sich um das Geschehene zu kümmern, fortsetzte. Die Achtjährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer bzw. zu dem Unfallgeschehen machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510300 in Verbindung zu setzen.

