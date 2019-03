Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Körperverletzung bei Karnevalsveranstaltung (00-0603)

Römerberg (ots)

05.03.2019, 23.05 Uhr Mehrere Anrufer teilten mit, dass es im Bereich des Fußballerheims TUS Mechtersheim zu einer Schlägerei zwischen 30 Personen kommen würde, es wären auch Schüsse gefallen. Die Örtlichkeit wurde mit mehreren Streifen angefahren. Vor Ort zeigte sich die Situation entspannt. Durch Anhörungen mehrerer Zeugen konnte ermittelt werden, dass drei männliche unbekannte Männer mit Feiernden in Streit geraten wären. Von einem der unbekannten Männer wäre dessen Ledergürtel gegen Personen eingesetzt worden und diese habe zudem mit einer Schreckschusswaffe zweimal in Richtung Boden und dreimal in die Luft geschossen. Des Weiteren wäre von einem der unbekannten Männer mit einem länglichen Gegenstand auf Besucher der Veranstaltung eingeschlagen worden. Die Männer flohen anschließend mit einem Toyota Pkw in unbekannte Richtung. Vor Ort konnten fünf Geschädigte im Alter von 19 - 30 Jahren festgestellt werden, die weder an einer Strafverfolgung noch an einer Versorgung ihrer Verletzungen (leicht blutende Platzwunden) interessiert waren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

