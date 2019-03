Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Faschingsumzüge in Altrip, Mutterstadt, Neuhofen und Waldsee

Verbandsgemeinde Rheinauen und Mutterstadt (ots)

Die Umzüge im Jahr 2019 in der Verbandsgemeinde Rheinauen und Mutterstadt verliefen friedlich und weitestgehend störungsfrei. Trotz des regnerischen Wetters wurde die Feierlaune der Besucher nicht getrübt. In Neuhofen kam es zum Ende der Veranstaltung zu einem Angriff auf Rettungs-und Polizeikräfte. Ein 18-Jähriger musste aufgrund zu hohen Alkoholkonsums in ein Krankenhaus gebracht werden. Dagegen wehrte sich der Alkoholisierte, indem er auf eine Rettungskraft einschlug. Gegen die hinzugerufene Polizei leistete er Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Eine Kollegin wurde dabei leicht verletzt, konnte aber weiter ihren Dienst verrichten. Der Mann konnte schlussendlich in einem Krankenhaus behandelt werden. In Waldsee kam es bei der Anschlussveranstaltung zu zwei Körperverletzungen, einer Beleidigung und einem Platzverweis. Zudem wurde ein 17-Jähriger kontrolliert, der mit einem Atemalkoholwert von 1,91 Promille auf sein Fahrrad steigen wollte. Der junge Mann konnte von seinem Vater abgeholt werden. In Mutterstadt kam es nach dem Umzug zu einer Auseinandersetzung zwischen acht Personen. Ein 38-jähriger Mann bekam dabei von einem bislang unbekannten Täter einen Tritt ins Gesicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

