Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Randalierer versucht Polizeibeamten zu beißen

Altrip (ots)

Nach dem Faschingsumzug in Altrip am 04.03.2019, gegen 17:00 Uhr, pöbelte ein 28-jähriger Ludwigshafener in einem Supermarkt in Altrip und wurde beleidigend. Auch die eingetroffene Polizeistreife wurde beleidigt. Der alkoholisierte Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Hierbei leistete er heftigen Widerstand. Unter anderem versuchte er, einen Polizeibeamten in den Oberschenkel zu beißen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell