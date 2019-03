POL-PDLU: Speyer - Auf Verkehrsinsel hängen geblieben (19-0403)

Polizeidirektion Ludwigshafen

04.03.2019, 08.55 Uhr Ein 61-jähriger Wohnmobil Fahrer bog wohl in einem zu engen Bogen vom Eselsdamm nach links in den Ziegelofenweg ein und überfuhr die in der Fahrbahnmitte befindliche Verkehrsinsel. Das Wohnmobil blieb auf der Verkehrsinsel an dem dort befindlichen Verkehrszeichen hängen und konnte nicht mehr weiterfahren. Nur mit vereinten Kräften anderer Verkehrsteilnehmer und zweier Mitarbeiter der Stadt konnte das Wohnmobil wieder von dem Verkehrsschild gelöst werden. An dem Schild entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro, die Schadenshöhe an dem Wohnmobil ist nicht bekannt.

