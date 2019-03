Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Starkstromkabel entwendet (07-0403)

Otterstadt (ots)

01.03 - 04.03.2019 Unbekannte brachen auf einer Baustelle in der Staufenstraße einen Sicherungskasten auf und schalteten die Sicherungen für einen Baukran ab. Anschließend schnitten sie ein circa 50 Meter langes Starkstromkabel des Baukrans ab und entwendeten dies zusammen mit einer frei zugänglichen Kabeltrommel. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell