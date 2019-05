Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190508 - 509 Frankfurt-Höchst: Festnahme nach Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 80-jähriger aus Glashütten war am Dienstag, den 7. Mai 2019, gegen 20.15 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Grünanlage in der Adelonstraße. Hier traf er auf einen Unbekannten, der ihn antanzte und umarmte. Schnell musste er feststellen, dass ihm dabei sein Smartphone entwendet worden war. Von dem Unbekannten forderte er nun sein Eigentum zurück. Dieser versuchte daraufhin, ihn mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, was der Geschädigte jedoch mit erhobenen Armen abwehren konnte. Der Täter flüchtete nun in Richtung des Bahnhofes Höchst. Dort konnte der Tatverdächtige auch von einer Zivilstreife festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 22-Jährigen, ohne festen Wohnsitz. Neben dem Handy des 80-Jährigen konnten noch weitere drei Geräte aufgefunden werden. Die Überprüfungen hierzu dauern an.

