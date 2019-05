Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190509 - 512 Frankfurt-Heddernheim: Drogendealer auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(ne) Zivilbeamte haben gestern Nachmittag einen Drogenverkauf in der Dillenburger Straße beobachten können. Der 57-jährigen Käufer, als auch der 31 Jahre alte Verkäufer konnten vorübergehend festgenommen werden.

Der 57-Jährige hatte einen Joint gekauft. Bei der Kontrolle des 31-Jährigen fanden die Beamten rund 11Gramm Marihuana. Da er aber auch einen Wohnungsschlüssel dabei hatte, schauten die Polizisten dort auch nochmal nach und fanden 98 Gramm Haschisch sowie entsprechende Verkaufsutensilien. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 31-Jährige entlassen.

