Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Bremsung vom Vordermann zu spät gesehen

Erwitte (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 7.20 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Anhänger die Handwerkerstraße in Richtung Overhagener Weg. Dort bog er nach rechts auf den Overhagener Weg ein, um dann seine Fahrt weiter in Richtung B55 fortzusetzen. Da er bei dem Abbiegevorgang mehr Platz brauchte, holte er so weit aus, dass eine 53-jährige Autofahrerin aus Harsewinkel, die den Overhagener Weg von der B55 aus kommend befuhr, bis zum Stillstand abbremste. Eine hinter ihr fahrende, 19-jährige Autofahrerin aus Lippstadt erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Wagen dem Auto der 53-Jährigen hinten auf. Durch den Aufprall verletzte sich die Lippstädterin so stark, dass sie mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Frau aus Harsewinkel wird selbständig einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 14.000 Euro geschätzt. (reh)

