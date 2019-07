Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Kioskeinbruch

Möhnesee (ots)

Ein unbekannter Täter öffnete gewaltsam die Verkaufstheke eines Kiosks in Delecke an der Segelstraße in der Zeit zwischen Dienstagabend, 23 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr. Aus dem Kiosk entwendete er Bargeld. Die Kriminalpolizei bitte Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

