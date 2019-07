Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - 110 die #NummerSicher

Kreis Soest (ots)

Die Erreichbarkeit der Polizei ist immer dann, wenn etwas aktuell passiert die 110. Egal ob es ein Unfall ist, ein Verbrechen das beobachtet wird oder die verdächtige Person die sich auf dem Nachbargrundstück aufhält. Nur wenn solche Informationen direkt bei der Polizeileitstelle landen, kann diese auch zeitnah handeln. Viele Bürger, die etwas Verdächtiges beobachten suchen erst nach der Behördentelefonnummer 91000 um dort anzurufen. Selbst Anrufer in höchster Not wählen mit der 91000 die falsche Nummer. Bis Informationen von der Vermittlung der Polizei bei der Leitstelle ankommen, vergehen wertvolle Minuten. Diese sind dann oftmals der Grund, warum die Streifenbesatzungen die verdächtige Person oder das verdächtige Fahrzeug nicht mehr antreffen können. Die Einsatzsachbearbeiter der Leitstelle haben ständig den Überblick über die Standorte der Streifenwagen. Nur sie können dafür sorgen, dass schnell Hilfe vor Ort ist. "Die Faustregel für einen Anruf über die 110 lautet: Wenn gerade etwas geschieht, was die Polizei wissen sollte, muss die Rufnummer 110 benutzt werden!" so Stefan Stracke, Leiter der Polizeileitstelle der Kreispolizeibehörde Soest. Helfen Sie der Polizei schneller reagieren zu können. Rufen Sie bei aktuellen Ereignissen immer die 110! (lü)

