Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach vorausgegangener Sachbeschädigung und Beleidigungen auch noch Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten geleistet.

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, 05.07.2019 um 17:30 Uhr gingen bei der Polizei Neustadt/Wstr. mehrere Notrufe ein dass eine Frau in der Mennonitenstraße in Neustadt durchdrehen würde. Sie hätte schon mit einem Backstein ein Fenster an einer Erdgeschosswohnung eingeworfen, weiterhin hätte sie dortige Anwohner mehrfach beleidigt und bedroht. Als die Kollegen vor Ort waren spukte diese "Dame" beiden Beamten ohne Vorwarnung mitten ins Gesicht. Weiterhin schlug sie einem der eingesetzten Beamten mit der Faust ins Gesicht. Nur unter erheblicher Kraftaufwendung konnte sie zu Boden gebracht und dort fixiert werden. Auf Grund ihres psychischen Ausnahmezustand wurde sie vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend unter polizeilicher Begleitung in eine Fachklinik verbracht. Bei dem Widerstand wurden beide Beamte leicht verletzt und mussten sich anschließend ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben. Nach dieser ärztlichen Behandlung mussten beide Beamte ihren Dienst vorzeitig beenden Im Einsatz waren neben der Polizei der Rettungsdienst mit einer Notärztin

