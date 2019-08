Polizei Düsseldorf

POL-D: Kalkum - Bei Ampelausfall Vorfahrt missachtet: Zwei Pkw kollidieren im Kreuzungsbereich - Drei Personen teilweise schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 29. August 2019, 12.34 Uhr

Nachdem gestern Mittag eine Ampel im Kreuzungsbereich Gerichtsschreiberweg/Kalkumer Schlossallee ausgefallen war, kam es dort zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, in dessen Verlauf ein dritter Wagen involviert wurde. Drei Personen sind zum Teil schwer verletzt.

Zur Mittagszeit war eine 55-Jährige mit ihrem Kia auf dem Gerichtsschreiberweg in Fahrtrichtung Zeppenheimer Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Gerichtsschreiberweg/Kalkumer Schlossallee wollte sie weiter geradeaus in Richtung Zeppenheimer Straße fahren, bemerkte dabei aber nicht, dass die Ampelanlage ausgefallen war und sie die Vorfahrt des Querverkehrs hätte beachten müssen. Es kam zu einem Zusammenstoß, da zur gleichen Zeit eine 80-Jährige mit ihrem Daimler die Kalkumer Schlossallee in Fahrtrichtung Ratingen befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia gegen den Pkw eines 73-Jährigen geschleudert, überschlug sich in der Folge und blieb auf der Fahrzeugseite liegen. Insgesamt wurden zwei Personen schwer und eine leicht verletzt.

