POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Erkrath - A 3 in Richtung Köln - Verkehrsunfall am Rastplatz Stindertal - Ein Schwerverletzter

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Erkrath - A 3 in Richtung Köln - Verkehrsunfall am Rastplatz Stindertal - Ein Schwerverletzter

Freitag, 30. August 2019, 2 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stellt sich der Unfall wie folgt dar:

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 57-Jähriger aus dem Saarland mit seinem Pkw Dacia die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln. Aus bislang unklaren Gründen löste sich der vordere linke Reifen von der Felge. Der Fahrzeugführer versuchte daraufhin den nächstgelegenen Parkplatz Stindertal anzufahren. Am Ende des Verzögerungsstreifens geriet der Pkw außer Kontrolle und kollidierte mit einem am Grünstreifen geparkten Lkw. Der Pkw kam zwischen Schutzplanke und Lkw zum Stillstand. Aufgrund der Beschädigungen am Dacia konnte der verletzte Fahrer seinen Wagen nicht verlassen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen einer Düsseldorf Klinik zugeführt, wo seine schweren Verletzungen stationär behandelt werden. Während der Unfallaufnahme musste der erste Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu keinen Verkehrsstörungen.

