POL-D: Oberkassel - Zehnjähriger Radfahrer von Auto erfasst - Schwer verletzt

Dienstag, 27. August 2019, 17.18 Uhr

Gestern befuhr ein 52-Jähriger mit seinem VW die Hansaallee auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Neuss. Plötzlich tauchte nach Zeugenaussagen ein Zehnjähriger mit seinem Fahrrad entgegengesetzt der Fahrtrichtung aus dem Wendebereich der U-Turn-Spur auf und es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß mit dem VW. Das Kind wurde dabei schwer verletzt. Es wird in einem Krankenhaus stationär behandelt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte Spuren.

