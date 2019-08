Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Villen-Einbruch in Lohausen - Reisende Profi-Einbrecher in Untersuchungshaft - Weitere Taten vor der Aufklärung - Komplize noch auf der Flucht

Düsseldorf (ots)

Die Festnahme der zwei Wohnungseinbrecher am Wochenende in Lohausen stellt sich für die Ermittler des Einbruchsdezernats mittlerweile als Glücksgriff dar. Mindestens drei weitere Einbrüche werden den Männern zugeordnet.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4357072

Gestern Nachmittag wurden die beiden Kroaten dem Haftrichter vorgeführt. Sie befinden sich seither in Untersuchungshaft. Durch umfangreiche Ermittlungen, Spurensicherung und die Auswertung der in dem Fluchtfahrzeug gefundenen Gegenstände steht mittlerweile fest, dass die Männer sowohl bundesweit als auch im benachbarten europäischen Ausland einschlägig wegen Einbrüchen in Erscheinung getreten sind. Die letzte Verurteilung des 24-Jährigen beispielsweise durch das Amtsgericht Aachen stammt aus dem Jahr 2017 (sechsfacher Wohnungseinbruchsdiebstahl). Er verbüßt derzeit noch eine Bewährungsstrafe. Das Tatfahrzeug ist in Frankreich zugelassen und trug gestohlene Kennzeichen aus dem Kreis Mettmann. In dem Wagen fanden die Ermittler Hinweise auf weitere Taten, die sich im Juli und August im Düsseldorfer Norden ereigneten. Die Fahndung nach dem noch unbekannten dritten Täter dauert an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell