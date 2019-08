Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Beim Abbiegen übersehen: Radfahrer von Pkw touchiert - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Derendorf - Beim Abbiegen übersehen: Radfahrer von Pkw touchiert - Schwer verletzt

Montag, 26. August 2019, 17.10 Uhr

Am späten Montagnachmittag übersah der 71-jährige Fahrer eines Peugeot beim Abbiegen auf der Ulmenstraße einen 61-jährigen Radfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß und verletzte sich dabei schwer.

Der 71-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr die Ulmenstraße in Fahrtrichtung Kalkumer Straße. In Höhe eines Supermarktes beabsichtigte er nach rechts auf das Gelände abzubiegen. Dabei übersah er einen 61-jährigen Radfahrer, der den rechten Radweg der Ulmenstraße in gleicher Richtung befuhr. Der Radfahrer wurde von dem Fahrzeug touchierte und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, die im Krankenhaus stationär behandelt werden mussten.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell