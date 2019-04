Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall Holzstraße

Suche nach unbekannten Unfallgegner (35-1404)

Speyer (ots)

13.04.2019, 15:00 Uhr

Die Fahrerin eines VW Golf Sportsvan stieß beim Einparken am rechten Fahrbahnrand in der Holzstraße / Höhe Pizzeria Etna mit dem Heck ihres Fahrzeugs leicht gegen einen dahinter parkenden weißen Kleinwagen (Kennzeichen SP- Weiteres nicht bekannt). Nachdem sie zunächst vergeblich einige Zeit an der Unfallstelle wartete, begab sie sich in der näheren Umgebung auf die Suche nach dem Fahrzeugeigentümer. Bei ihrer Rückkehr an die Unfallstelle stellte sie fest, dass sich der weiße Kleinwagen zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt hatte. Sie meldete den Unfall dann bei der Polizeiinspektion Speyer.

Die Polizei Speyer bittet deshalb den unbekannten, unfallbeteiligten Nutzer des weißen Kleinwagens, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

