POL-PPTR: Unbekannte brechen in Trier-Süd ein

Trier (ots) - Bisher Unbekannte sind zwischen dem 29. November und dem 4. Dezember in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Wilhelm-Straße eingebrochen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei nutzten der oder die Täter offenbar die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner zum Einbruch aus. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld und ein Elektronikgerät. Zeugenhinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2156 oder 0651/9779-2290.

