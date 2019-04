Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Unfall verursacht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter der Telefonnummer 07071/972-8660 Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag, bei dem sich der Verursacher einfach aus dem Staub gemacht hat. Der 47 Jahre alte Fahrer einer Mercedes A-Klasse war gegen 10.40 Uhr auf der B 297 von Reutlingen-Mittelstadt kommend in Richtung Pliezhausen unterwegs. Auf dem Gegenfahrstreifen waren zu diesem Zeitpunkt die Arbeiter zweier Baustellenfahrzeuge mit dem Aufstellen von Verkehrszeichen beschäftigt. Der bislang unbekannte Lenker eines in Richtung Mittelstadt fahrenden, schwarzen Pkw scherte aufgrund des Hindernisses auf seinem Fahrstreifen trotz des Gegenverkehrs nach links aus. Um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 47-Jährige sein Fahrzeug nach rechts und kollidierte dort mit der erhöhten Fahrbahnbegrenzung. Dadurch entstand am Mercedes ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr hingegen ohne anzuhalten weiter. (mr)

Neckartenzlingen (ES): Arbeiter von Hallendach gestürzt

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein 32-jähriger Arbeiter am Mittwochmorgen nach dem Sturz von einem Hallendach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Mann führte gegen neun Uhr Arbeiten auf dem Flachdach einer Halle in der Stuttgarter Straße aus. Plötzlich brach er den ersten Erkenntnissen zufolge durch eine Wellplatte aus Kunststoff und stürzte etwa sechs Meter tief auf den Hallenboden. Die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (mr)

