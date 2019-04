Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Sportstudio; Verkehrsunfälle; Randalierer am Bahnhof

In Sportstudio eingebrochen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am frühen Mittwochmorgen in ein Sportstudio in der Lembergstraße eingebrochen ist. Zwischen 1.30 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlte er in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen. Dabei stieß er auf eine Kasse mit einem kleineren Wechselgeldbetrag, den er mitgehen ließ. Spezialisten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Münsingen (RT): Nach Unfall mit sechs Verletzten Führerschein beschlagnahmt

Ein Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen, darunter zwei Kinder, hat sich am Dienstagabend auf der Kreisstraße 6769 ereignet. Eine 26-jährige Opel Corsa-Lenkerin war kurz nach 18 Uhr zusammen mit zwei Kindern im Alter von vier und acht Jahren in Richtung Apfelstetten unterwegs. Im Kurvenbereich überholte sie einen vorausfahrenden Renault Clio und stieß dabei seitlich mit der entgegenkommenden Mercedes A-Klasse einer 42-jährigen Frau zusammen. Durch ein kollisionsbedingt herausgerissenes Rad des Corsa, der nach rechts von der Fahrbahn abkam, wurde zudem der überholte Clio beschädigt. Die drei Insassen im Corsa, die Fahrerin der A-Klasse und ihr 56 Jahre alter Mitfahrer sowie die 22-jährige Clio-Lenkerin mussten vom Rettungsdienst nach derzeitigem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Insgesamt beziffert die Polizei den Sachschaden mit zirka 26.000 Euro. Alle drei beteiligten Pkw waren zudem nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde beschlagnahmt. (mr)

Plochingen (ES): Mann randaliert am Bahnhof (Zeugenaufruf)

Ein Betrunkener hat am Dienstagnachmittag am Plochinger Bahnhof randaliert und einen Mann mit einem Pfefferspray verletzt. Der 47-Jährige saß um 16.15 Uhr zunächst auf einer Bank am Busbahnhof, fluchte laut vor sich hin und schrie umher. Anschließend begab er sich auf die Gebäuderückseite und stieß einen abgestellten Motorroller um. Als sich ein 59 Jahre alter Passant einmischte und sagte, er solle das bleiben lassen, ging der 47-Jährige auf ihn los. Mit erhobener Hand drohte er zunächst dem couragierten Zeugen und sprühte ihm kurz danach mit einem Pfefferspray aus kurzer Distanz ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Feuerwehr. Ein weiterer, bislang unbekannter Zeuge verfolgte den Flüchtenden und gab über Notruf den Standort durch. Der polizeibekannte Mann konnte schließlich in der Esslinger Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er stand unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Polizeiposten Plochingen bittet Zeugen, die den Vorfall am Bahnhof mitbekommen haben, sich unter Telefon 07153/3070 zu melden. (ms)

Rottenburg (TÜ): 40.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B 28 ist beträchtlicher Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstanden. Kurz nach 7.30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Smart-Lenker die Bundesstraße von der A 81 herkommend und wollte an der Anschlussstelle zur L 372 nach links auf die Auffahrt zur Landesstraße abbiegen. Hierbei übersah der junge Mann den entgegenkommenden 1er BMW eines 30 Jahre alten Mannes, worauf es zur Kollision der beiden Pkw kam. In der Folge stieß der BMW noch mit einem im Einmündungsbereich wartenden Audi A6 zusammen, der von einem 52-Jährigen gelenkt wurde. Verletzt wurde niemand. Am Smart des Unfallverursachers sowie am BMW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Beide Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es während der Unfallaufnahme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (mr)

