Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauchmelder schlägt Alarm; Rauchentwicklung an Schule

Reutlingen (ots)

Untersetzer auf Herd vergessen

Ein Rauchmelder hat am Dienstagmittag wohl einen größeren Brand in einem Mehrfamilienhaus am Albtorplatz verhindert. Kurz nach 12.30 Uhr rückten zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte in die Reutlinger Innenstadt aus, nachdem zuvor eine 50-jährige Bewohnerin einen Untersetzer auf dem eingeschalteten Herd vergessen und ein Brandmelder wegen des Rauchs Alarm geschlagen hatte. Von der Feuerwehr wurde die Situation rasch unter Kontrolle gebracht und die Wohnung belüftet. Verletzt wurde niemand. Mit Ausnahme des Topf-Untersetzers war kein Schaden entstanden. (mr)

Bodelshausen (TÜ): Brandalarm an Schule

Ein Brandalarm an einer Schule hat am Dienstagmittag für Aufregung und einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Kurz nach 12.30 Uhr ging eine entsprechende Meldung bei der Leitstelle ein, worauf die Einsatzkräfte in die Schulstraße ausrückten. Bei deren Eintreffen wurden alle Schüler bereits durch Verantwortliche der Schule aus dem Gebäude gebracht. Wie sich anschließend herausstellte, war es im Untergeschoss aus derzeit noch ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung gekommen, was den Brandalarm ausgelöst hatte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch waren keine Schäden am Gebäude zu verzeichnen. (mr)

