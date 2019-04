Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Oberhausen (ots)

Verkehrsunfall auf der Schmachtendorfer Straße

Am Mittag des 07.04.2019, kam es auf der Schmachtendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache prallten ein Linienbus der Stoag und ein Motorrad in Höhe des schmachtendorfer Marktplatzes zusammen. Dabei wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die betroffenen Personen wurden durch den Notarzt sowie das Rettungsdienstpersonal versorgt. Anchließend erfolgte der Transport der Patienten in die umliegenden Krankenhäuser. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt zurzeit die Kriminalpolizei. Der Einsatz dauerte etwa ein Stunde.

