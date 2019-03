Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Rettungsdiensteinsatz nach Reinigungsarbeiten

Oberhausen (ots)

Am Freitagnachmittag sind die Sterkrader Einsatzkräfte zu einer vermutlichen Gasausströmung zu einem Kfz-Betrieb auf der Gabelstraße gerufen worden. Dort klagten fünf Mitarbeiter über Kopfschmerzen und Schwindelgefühle. Im Nachgang stellte sich heraus, dass diese zuvor Reinigungsarbeiten mit Lösungsmitteln an einem Lichtschacht durchgeführt hatten. Die betroffenen Mitarbeiter wurden durch den Oberhausener Rettungsdienst untersucht und vorsorglich in entsprechende Krankenhäuser verbracht. Die Ursachenermittlung wurde durch die Polizei eingeleitet.

