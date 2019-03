Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Kleintransporter in Vollbrand

Oberhausen (ots)

Am frühen Donnerstagabend wurde die Berufsfeuerwehr aus Oberhausen Sterkrade mit einem Löschfahrzeug zu einem brennenden Kleintransporter am Neumarkt alarmiert. Der Fahrer des Kleintransporters bemerkte an seinem Fahrzeug eine Rauchentwicklung und stellte diesen geistesgegenwärtig am Straßenrand ab. Umgehend verließ er das Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Kleintransporter bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte schnell mit einem Löschangriff unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. (CL)

