Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verbrühung durch Wasserdampf

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Die Feuerwehr Oberhausen rückte am Samstagvormittag zu einer verdächtigen Rauchentwicklung in einer Dachgeschosswohnung in Alt-Oberhausen aus. Bei Reparaturarbeiter einer Heizungsanlage trat Wasserdampf aus der Fernwärmeleitung aus. Ein Anwohner wurde mit leichten Verbrühungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (CL)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Oberhausen

Telefon: 0208 8585-1

E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell