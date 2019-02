Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sitzbank mutwillig zerstört

Bad Bertrich, OT Kennfus (ots)

In der Nacht von Freitag, 08.02.2019 auf Samstag 09.02.2019 wurde eine durch die Gemeinde Kennfus aufgestellte, massive Sitzbank durch bislang unbekannte Täter der Spurenlage nach mit brachialer Gewalt mutwillig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Die Tatörtlichkeit befindet an einem Wirtschaftsweg (Verlängerung der Moselblickstraße) ca. 500 Meter hinter der Ortslage Kennfus im Bereich einer Weggabelung. Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen werden unter der Telefonnummer 06542-9867 0 an die Polizei Zell erbeten.

