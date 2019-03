Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Gasausströmung bei Erdarbeiten

Oberhausen (ots)

Am Morgen gegen 10.50Uhr wurde bei Erdarbeiten an der Dragonerstr. eine Gashausanschlussleitung mit einem Spaten beschädigt und es kam zu einem unkontrollierten Gasaustritt. Die Arbeiter informierten umgehend die Anwohner und forderten diese zum Verlassen des Wohnhauses auf und alarmierten die Feuerwehr Oberhausen. Vor Ort wurde der Bereich durch die Feuerwehr weiträumig abgesperrt und ein Löschangriff zur Sicherung vorbereitet. Der Energieversorger der Stadt Oberhausen sicherte die beschädigte Leitung und setzt diese instand. Insgesamt dauerte der Einsatz der Feuerwehr ca. eine Stunde. Am Einsatz waren 18 Feuerwehr- und Rettungsdienstbeamte beteiligt.

