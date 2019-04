Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Schwerer Verkehrsunfall auf der A3

In der Oberhausener Feuer- und Rettungsleistelle liefen um ca. 13:25 Uhr mehrere Notrufe ein. Gemeldet wurde ein schwerer Verkehrsunfall auf der A3 in Fahrtrichtung Arnheim. Die alarmierten Einsatzeinheiten konnten die Einsatzstelle durch die vorbildliche Rettungsgasse der anderen Verkehrsteilnehmer erreichen. Den Einsatzkräften zeigte sich ein Bild von drei verunfallten Fahrzeugen, von denen zwei teilweise stark deformiert waren. Alle beteiligten Personen wurden vom Oberhausener Rettungsdienst untersucht und erstversorgt. Eine männliche Person musste mittels elektro-hydraulischen Rettungsgerät (elektrische Schere u. Spreizer)aus dem Fahrzeug befreit. Zur weiteren Versorgung wurde ein Rettungshubschrauber hinzugezogen, welcher den befreiten Verletzten in ein entsprechendes Krankenhaus transportierte. Ebenfalls musste ein weiterer Unfallbeteiligter in ein Oberhausener Krankenhaus verbracht werden. Die A3 musste aufgrund der erschwerten Rettungsarbeiten und der anschließenden Unfallursachenermittlung durch die Polizei für mehrere Stunden gesperrt werden. Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr an den Rettungsmaßnahmen vor Ort beteiligt. MH

