Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Kellerbrand in Einfamilienhaus in Wellheim

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bottrop (ots)

Am frühen Dienstagabend wurde die Feuerwehr Bottrop gegen 19:00 Uhr zu einem Kellerbrand in die Welheimer Staße gerufen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde die Feuerwehr von dem Bewohner in Empfang genommen. Er gab an, dass alle Personen das Haus verlassen haben und es im Keller brennt. Nach der Erkundung durch den Einsatzleiter konnte eine starke Verrauchung des Kellers festgestellt werden. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr zur Brandbekämpfung über einen Hintereingang in den Keller geschickt. Das Feuer konnte schnell von dem Trupp gefunden und bekämpft werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Keller mittels Hochleistungslüfter entraucht. Der Rest des Einfamilienhauses blieb von dem Feuer und dem Rauch verschont. Die Feuerwehr Bottrop war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Boy für ca. eine Stunde im Einsatz.(Re)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bottrop

Leitstelle Feuerwehr Bottrop

Telefon: 02041 / 7803-500

E-Mail: Leitstelle@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell