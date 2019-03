Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Rauchwarnmelder verhindern größeren Wohnungsbrand

Bottrop (ots)

(Be) Um 3:59 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich Ebert Str. gerufen. In einer Wohnung hatten Rauchwarnmelder Alarm geschlagen, woraufhin aufmerksame Nachbarn die Feuerwehr alarmierten. Beim Eintreffen dieser, wurde Feuerschein und Brandrauch in einer Wohnung festgestellt. Folglich wurden die Bewohner der übrigen Wohnungen in Sicherheit gebracht und vom Rettungsdienst betreut. Ein Trupp der Feuerwehr ging anschließend mit einem C-Rohr und Atemschutzgeräten zur Brandbekämpfung vor. In der betroffenen Wohnung, in der es in einem Zimmer brannte, befand sich keine Person. Nachdem das Feuer gelöscht und die betroffene Wohnung entraucht worden war, konnten alle übrigen Hausbewohner wieder unversehrt in Ihre Wohnungen zurückkehren. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Altstadt sowie die Berufsfeuerwehr mit rund 25 Einsatzkräften. Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei eingeleitet.

