Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Notarzteinsatzfahrzeug verunfallt während einer Einsatzfahrt

Bottrop (ots)

Ein Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr Bottrop ist am heutigen Tag gegen 11:00 Uhr auf einer Einsatzfahrt verunfallt. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Peterstraße / Schützenstraße. Bei dem Unfallereignis wurde ein Mitarbeiter der Feuerwehr Bottrop leicht verletzt, alle anderen Unfallbeteiligten kamen unversehrt davon. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren. Die Unfallursache wird seitens der Polizei ermittelt. (Be)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bottrop

Leitstelle Feuerwehr Bottrop

Telefon: 02041 / 7803-500

E-Mail: Leitstelle@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell