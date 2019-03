Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Arbeitsreicher Samstagnachmittag für die Feuerwehr Bottrop

Bottrop (ots)

Um 16:38 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Brand in Bottrop-Feldhausen gerufen. Hier war am Lippweg ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen. Dadurch kam es zu einem Entstehungsbrand unter den Dachziegeln. Über die Drehleiter wurden einige Dachziegel aufgenommen und das Feuer abgelöscht. Auch die Elektroinstallation wurde durch den Blitzeinschlag in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon. Neben der Berufsfeuerwehr waren hier die Freiwilligen Feuerwehren Feldhausen und Kirchhellen im Einsatz.

Gegen 18:30 Uhr kam es auf der Bottroper Straße in Grafenwald zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Hierbei wurden drei Personen verletzt. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst wurden diese vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Des Weiteren wurde die Feuerwehr Bottrop an sechs Einsatzstellen aufgrund umgestürzter Bäume oder herabgefallener Äste tätig. (Du)

