Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: PKW Brand auf der A 3

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Die Oberhausener Feuerwehr wurde am frühen Abend zu einem PKW Brand auf der A 3 gerufen. Ein PKW brannte im Motorraum und im Innenbereich als die Feuerwehr eintraf. Der Fahrer des Fahrzeuges reagierte geistesgegenwärtig als er bemerkte, dass der PKW anfing zu brennen. Er lenkte das Fahrzeug auf den Seitenstreifen und verließ es umgehend. Der Fahrzeugbrand wurde schnell durch die Feuerwehr gelöscht. Da die Rauchentwickelung für die weiteren Verkehrsteilnehmer zu Sichtbehinderungen führte, musste eine Fahrspur der A 3 und die Autobahnauffahrt an der Ruhrorter Straße kurzzeitig in Fahrtrichtung Köln gesperrt werden. Es blieb bei einem Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Lösch- und Abschlepparbeiten dauerten ca. 90 min.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Oberhausen

Telefon: 0208 8585-1

E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell